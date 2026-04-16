Paramount+ dio luz verde a la tercera temporada de "The Madison", serie protagonzada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell + Seguir en









La noticia llega tras el estreno de la serie original de Taylor Sheridan el pasado 14 de marzo el cuál batió récords de audiencia para la plataforma de streaming.

The Madison esta disponible en Paramount+.

Paramount+ anunció el día de hoy que la nueva serie The Madison que ha batido todos los récords, ha sido renovada para una tercera temporada.

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La noticia llega tras el estreno de la serie original de Taylor Sheridan el pasado 14 de marzo. El lanzamiento alcanzó la impresionante cifra de ocho millones de visualizaciones en todo el mundo para su primer episodio en los primeros diez días en Paramount+.

image La serie es el estreno más visto de Sheridan hasta la fecha y fue la temporada original número uno en visualizaciones entre las series originales en streaming durante su primera semana de estreno (del 13 al 19 de marzo), según Luminate. Además, The Madison debutará en la lista Streaming Top 10 de Nielsen como una de las cinco series originales más vistas, con casi mil millones de minutos visualizados durante su primera semana completa (del 16 al 22 de marzo). La producción de la segunda temporada de The Madison ya ha finalizado y la fecha de estreno se anunciará más adelante.

De qué trata The Madison Protagonizada por la nominada al Oscar Michelle Pfeiffer y el nominado al Globo de Oro Kurt Russell, The Madison se desarrolla en dos mundos distintos, el hermoso paisaje de Montana y la vibrante energía de Manhattan, mientras examina los lazos que unen a las familias.

La serie ha tenido una gran acogida tanto entre la prensa como entre el público; Parade la ha calificado de “profundamente emotiva, conmovedora y poderosa”, y Variety ha destacado que “Michelle Pfeiffer ofrece una interpretación magistral”.

Además de Pfeiffer y Russell, la serie dramática cuenta con la participación de Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox y Will Arnett.

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