Park Chan-Wook adaptará su aclamado thriller "Oldboy" a una serie en inglés

La película de 2003 es una adaptación del manga japonés del mismo nombre escrito por Garon Tsuchiya . Sigue a Oh Dae-su ( Choi Min-sik ), un hombre sacado de las calles y encarcelado durante 15 años, que un día es liberado y tiene 5 días para encontrar a su captor.

Oldboy es el segundo título de la trilogía Vengeance de Park, después de Sympathy for Mr. Vengeance (2002) y antes de Sympathy for Lady Vengeance (2005). Obtuvo múltiples elogios, incluido el Gran Premio de Cannes en 2004, el primero para una película surcoreana. Spike Lee rehizo la película en 2013 con Josh Brolin interpretando al personaje principal, Joe Doucett.

"Lionsgate Television comparte mi visión creativa de llevar a Oldboy al mundo de la televisión", dijo Park. "Estoy deseando trabajar con un estudio cuya marca representa una narración audaz, original y arriesgada".

"Park es uno de los narradores más visionarios de nuestra generación y estamos entusiasmados de asociarnos con él para llevar su obra maestra cinematográfica a la pantalla de televisión", compartió Scott Herbst, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de guiones de Lionsgate Television. "Esta adaptación en serie de Oldboy contará con el poder emocional puro, las escenas de lucha icónicas y el estilo visceral que hicieron de la película un clásico".

Park también es conocido por dirigir The Handmaiden (2016), Decision to Leave (2022), que le valió el premio al Mejor Director en Cannes, Stoker (2013) y Thirst (2009), además de producir la película y la serie de televisión Snowpiercer. Más recientemente, produjo y dirigió The Sympathizer, protagonizada por Robert Downey, Jr., que actualmente se transmite por HBO. A continuación, tiene el thriller de acción de época para Netflix, Uprising, que se estrenará a finales de este año.