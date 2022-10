Twister tendrá una secuela 26 años después de la original

Twister-Bill-Paxton-Film-Helen-Hunt.jpg Helen Hunt y Bill Paxton protagonistas de "Twister" Amblin Entertainment

Según el portal Deadline, la secuela probablemente se centrará en el personaje de la hija de Jo Harding (Hunt) con Bill Harding (Paxton), quien seguirá los pasos de sus padres como cazadora de tormentas.

Deadline también informó que el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, abandonó previamente el proyecto para trabajar en una película de carreras de Fórmula Uno de Brad Pitt para Apple, y los estudios están considerando múltiples directores para dirigir Twisters.

Se informó que el director de Prey, Dan Trachtenberg, está bajo consideración, pero el propio cineasta negó ese informe en un tuit el lunes. "A quien corresponda. No estoy haciendo TWISTER", escribió en Twitter.

Variety informó anteriormente en junio de 2020 que Universal y Kosinski estaban en negociaciones para hacer un reinicio de Twister. En 2021, Hunt, de 59 años, dijo durante una aparición en Watch What Happens Live de Andy Cohen que no podía convencer a un estudio de seguir adelante con su idea de una secuela que escribió con Daveed Diggs y Rafael Casal que Hunt tenía la intención de dirigir.