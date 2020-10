Hansen: un cordobés detrás de Pink Floyd

Cordobés pero criado en EE.UU., Hansen hizo de todo, desde actuar junto a Tato Bores, armar una banda con Zeta Bosio de Soda Stereo y ser director de dos colegios bilingües de zona norte, el Saint Gregory y el Blue Bell. También tiene una academia de comedia musical y se volvió experto en puestas sobre obras conceptuales rockeras, como “La Biblia” de Vox Dei, que dirigió con la presencia de la legendaria banda argentina y un gran coro en el Teatro Coliseo, y la que ahora exporta al mundo vía streaming, “The Dark Side of the Wall”.

“Como obra teatral, la escribí junto al baterista del grupo London Eye, Gaston Guillén”, dice Hansen. “Las canciones son las de Pink Floyd, y suenan igual que en el disco, ya que London Eye es el heredero del grupo The End que perfeccionó el arte de tocar en vivo los temas de Pink Floyd. Guillén y yo nos reunimos y escribimos una obra sobre el disco, que no se parece a la película porque tiene varias vueltas de tuerca, empezando por el detalle que la historia se cuenta desde el punto de vista del protagonista, lo que permite que no se victimice con su caída en las drogas y el maltrato a su mujer, que aquí lo deja y se va con un amante”.

El lector podría preguntarse si para hacer una obra musical sobre un disco de Pink Floyd no haría falta la autorización expresa de Roger Waters y David Gilmour, pero Chris Hansen afirma que “es una obra que tengo registrada a mi nombre en la Argentina, sobre canciones de Pink Floyd que se cobran por SADAIC o el ente de derechos musicales de cada país, por lo que no hay ningún de problema o confusión en ese nivel”.

A Hansen le interesa destacar la envergadura del proyecto: “Lo empezamos en el teatro Coliseo pero nos quedó chico y fuimos al Gran Rex, ya que hay más de 100 personas en el escenario y efectos especiales, una pantalla que se vuelve traslúcida y sirve para proyectar cosas o dejar ver otras que están detrás, y otra pantalla adicional para proyectar luces y animaciones. También están los músicos de London Eye y el cantante de Alan Parsons Project Live, P.J. Olsson, además de un coro y motoqueros en escena. Olsson, el protagonista, tiene un twist distinto del personaje de la película de Parker”.

Para Hansen, The Dark Side of The Wall pondrá a prueba el formato del streaming. “Esto es algo que no podríamos hacer en un streaming en vivo, ya que incluye nueve cámaras y 108 canales de sonido que deben ser mezclados, y la plataforma Blue Team nos pidió especificaciones técnicas del formato para que el streaming se adapte a cada país donde se va a ver”.

El estreno tendrá lugar el 25 de octubre tanto en Argentina como en Chile, Perú, México y Estados Unidos “en distintos horarios que se adapten a cada país y a las costas Este y Oeste norteamericanas”, explica Hansen.