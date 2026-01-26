Natalie Portman dejó atrás enfrentamientos pasados y elogió Belén, la película de Dolores Fonzi

La reconocida actriz de Hollywood celebró el trabajo de las mujeres en el cine aunque lamentó que no tengan el reconocimiento que merecen.

A pesar del enfrentamiento que tuvieron en el pasado, la actriz estadounidense Natalie Portman defendió Belén , la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi , y cuestionó que, al igual que otras películas con mujeres a la cabeza, no haya sido nominada en esta temporada de premios .

Portman es una de las figuras de Hollywood que más trabajó a lo largo de los años para que las mujeres ganaran terreno dentro de la industria del cine. Sin embargo, durante una entrevista en el marco del Festival de Cine de Sundance, al que fue a presentar su película The Gallerist, lamentó que continúa habiendo "barreras".

"Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y sólo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios ", lanzó Portman.

Entre las películas mencionadas por la actriz estuvo Belén, que quedó entre las 15 preseleccionadas por la Academia para ser considerada a Mejor Película Extranjera aunque no entró en la lista final de cinco nominadas.

"Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift ... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen ", dijo la reconocida actriz.

En ese sentido, agregó: "Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodada de mujeres en el set".

El conflicto entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

El elogio de Portman a la película de Fonzi llamó la atención teniendo en cuenta el historial entre las intérpretes: en 2006 tuvieron un enfrentamiento mediático por el actor mexicano Gael García Bernal, quien habría engañado a la actriz estadounidense con la argentina.

En medio de estos rumores, la protagonista de El cisne negro viajó a Buenos Aires para corroborar personalmente esas versiones.

Reconstrucciones periodísticas posteriores aseguran que el conflicto escaló durante la estadía de Portman en Argentina y que terminó con una confrontación directa entre ambas, incluso con agresiones físicas.

La actriz argentina habló del episodio años atrás y recordó que fue "horrible". Sin embargo, aclaró que la situación no fue exactamente como fue contada por los medios en su momento: "Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, dijo, expresando su admiración. “Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, explicó.

"Igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes [ambos habían actuado en 2001 en Vidas privadas, el film de Fito Páez], porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, aclaró durante una entrevista con Jey Mammon en 2021.

Luego del escándalo mediático, Natalie Portman y García Bernal se alejaron de la escena pública y viajaron juntos a la Patagonia con la intención de recomponer la relación aunque poco después se confirmó la separación definitiva.

Finalmente, Bernal y Fonzi terminaron teniendo una larga relación entre 2007 y 2014 y tuvieron dos hijos.