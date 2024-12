Premios Critics Choice: dónde ver la ceremonia

Los Critics Choice Awards se celebran anualmente para premiar los mejores logros cinematográficos y televisivos. Históricamente, son el indicador más preciso de las nominaciones a los Premios Oscars.

Este año entre las películas más nominadas se encuentran Cónclave y Wicked, respecto a las series Shogun lidera las nominaciones, seguida por Abbott Elementary, Disclaimer, Hacks, The Diplomat, The Penguin y What We Do in the Shadows

Vive la 30ª entrega anual de los Critics Choice Awards el próximo 12 de enero en vivo por TNT y Max.