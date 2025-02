Premios Critics Choice: dónde ver la ceremonia en vivo

Lo qué tenés que saber sobre los Critics Choice Awards

La comediante, presentadora de televisión, autora de best-sellers y activista Chelsea Handler, regresará como presentadora de la 30ª entrega anual de los Critics Choice Awards. Este será el tercer año consecutivo de Handler como presentadora de la gala.

Los Critics Choice Awards se celebran anualmente para premiar los mejores logros cinematográficos y televisivos. Históricamente, son el indicador más preciso de las nominaciones a los Premios Oscars.

Este año entre las películas más nominadas se encuentran Cónclave y Wicked, respecto a las series Shogun lidera las nominaciones, seguida por Abbott Elementary, Disclaimer, Hacks, The Diplomat, The Penguin y What We Do in the Shadows