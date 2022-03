Jim Carrey sobre los Premios Oscar: "Me sentí asqueado por la ovación de pie a Will Smith"

“Él no quería problemas”, dijo Carrey sobre Rock, quien fue golpeado ante la cámara por Smith después de que el comediante hiciera una broma sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith. “Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”.

Cuando King sugirió que el incidente "se intensificó", Carrey la interrumpió diciendo: "No se intensificó, salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra".

“Le deseo lo mejor, realmente lo deseo”, continuó. “No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.