Anunciaron los candidatos al Emmy

“The Morning Show” de Apple, protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, se enfrentará con los productos de HBO, “Westworld” y “Big Little Lies”, mientras que en comedia, “The Marvelous Mrs. Maisel” vuelve a ser nominada y enfrentará a “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “Schitt’s Creek” y “Curb Your Enthusiasm”. En mejor actriz dramática aparecen Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Olivia Colman (“The Crown”), y Nicole Kidman (“Big Little Lies), entre otras. En el caso de los actores en serie dramática, se destaca Billy Porter (“Pose”), Jason Bateman (“Ozark”), Sterling K. Brown (“This Is Us”) y Bob Odenkirk (“Better Call Saul”).

Obligados por la crisis de la pandemia, cada vez más gente mira televisión. Esto derivó en que aumentaron en 15% las solicitudes de participación de los premios, informaron fuentes de la organización de los Emmy. Por ese motivo, se modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en las categorías de mejor drama y comedia hasta un total de ocho.