Prime Video: la serie de drama y romance que atraviesa tres generaciones de familias







Conocé sobre esta emotiva serie de Prime Video que sigue la emotiva historia de una particular familia.

Así es "This Is Us", la emotiva serie de seis de temporadas que está disponible en Prime Video.

Prime Video es, sin duda, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Esto no es sorpresa para nadie, ya que cuenta con un extenso catálogo de películas y series de calidad.

Dentro de estas producciones se encuentra This Is Us, una serie de seis temporadas que revela toda la historia de una familia a través de anécdotas que se entrelazan para mostrar las personalidades de cada uno de los personajes.

De qué se trata This Is Us, la serie de Prime Video This Is Us sigue la historia de los Pearson, una familia común y corriente, pero con increíbles historias que unen a los protagonistas. De esa forma, Dan Fogelman, creador de la serie, va tejiendo las relaciones entre todos los miembros y revela a través de saltos en la línea temporal la vida de la familia.

this is us.jpg La serie se sostiene bajo una línea dramática y emotiva, pero también sorprende con momentos de mucho humor. Así, alivia la tensión de escenas cargadas de emoción con divertidas anécdotas. De todas formas, todas las historias constituyen la esencia de los Pearson.

Tráiler de This Is Us, la serie de Prime Video Este es el tráiler de This Is Us, la serie disponible en Prime Video: Embed - This Is Us | Season 1 Trailer | FOX Home Entertainment Reparto de This Is Us, la serie de Prime Video La serie creada por Dan Fogelman cuenta con este reparto: Milo Ventimiglia, como Jack Pearson

, como Kate Pearson Mandy Moore , como Rebecca Pearson

, como Randall Pearson Justin Hartley , como Kevin Pearson

, como Beth Pearson Chris Sullivan , como Toby Damon

, como Miguel Rivas Hannah Zeile , como Kate Pearson adolescente

, como Randall Pearson adolescente Logan Shroyer , como Kevin Pearson adolescente

, como Deja Pearson Eris Baker , como Tess Pearson

, como Sophie Mackenzie Hancsicsak , como Kate Pearson niña

, como Randall Pearson niño Parker Bates , como Kevin Pearson niño

, como Jones William H. Hill Faithe Herman , como Annie Pearson

, como Nick Pearson Caitlin Thompson , como Madison Simons

