Quién es el actor de "Friends" que rechazó estar en "Men in Black": "Eso me habría convertido en una estrella de cine"

David Schwimmer , mundialmente reconocido por su papel de Ross Geller en Friends , no se arrepiente de haber rechazado Men in Black , sin embargo reconoce que su “carrera habría tomado una trayectoria muy diferente” si hubiera protagonizado la película de 1997.

Cuando en un episodio reciente del podcast Origins With Cush Jumbo se le preguntó si rechazó la exitosa franquicia debido a conflictos con su agenda de filmación de Friends, el actor respondió: "No es por eso que la rechacé". En cambio, eligió dirigir su primer largometraje.

“Fue una decisión brutal”, admitió Schwimmer . “Acababa de terminar de filmar The Pallbearer, mi primera película con Gwyneth Paltrow, y había grandes expectativas que no se cumplieron (risas). Fue una especie de fracaso, pero había grandes expectativas y el estudio, Miramax, quería cerrarme un contrato de tres películas a un precio fijo y dije que lo haría si conseguía dirigir mi primera película”.

David Schwimmer pudo haber protagonizado Men in Black

El actor dijo que después de meses de negociaciones, acordaron que "actuaría en tres películas más para ellos" si le dejaban "dirigir a toda mi compañía de teatro en la primera película", Since You've Been Gone de 1998. La película se centraba en una reunión de ex alumnos 10 años después de su graduación, pero estaba contada a través de los ojos de un médico que fue humillado el día de su graduación al ser brutalmente golpeado por un compañero de graduación.