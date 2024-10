¿Quién es Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis que detonó la crisis con Evangelina Anderson?

Martín Demichelis y Evangelina Anderson están pasando su peor momento en más de 15 años de relación. Al director técnico se le filtró una supuesta infidelidad con Tania González Ledesma , azafata, durante un viaje cuando dirigía a River Plate. La tensión de la situación se suma a la aparición de un hijo no reconocido del DT.

Otra persona cercana a Tania en su entorno laboral comentó que "no es la primera que hace algo así, lo de 'Micho' no sabía, pero particularmente la detesto porque no es buena compañera, es trepadora".