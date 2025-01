Quién fue George Martin, productor histórico de The Beatles y considerado el "quinto beatle"

Cuando parecía que su destino iba a ser la producción de discos cómicos de figuras como Peter Sellers y Spike Milligan, un día de 1962 aparecieron cuatro chicos llenos de rock & roll. “Primero me llamó la atención el nombre, pensé que era tonto. Después me explicaron que no era con dos e (beetle- escarabajo) sino que era con una a, como el beat, el ritmo, y ahí pensé que tenía que conocerlos ”, le explicó Martin a su nieta, tiempo después de la hazaña.

Vio su talento y pensó con sentido común: si a él le generaron algo, probablemente lo podían hacer con más personas. Y así llegó el primer éxito, Love Me Do, y el segundo, Please Please Me, y el tercero y el cuarto; llegó la película taquillera de A Hard Day's Night y los discos conceptuales como Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.

George Martin: un productor revolucionario

Con más de 30 números 1, Martin ya era un productor consagrado, que también supo ser revolucionario. Y es que en el caos que suponía la falta de tecnología y la lluvia de ideas de los Beatles, pudo darle forma y resolver problemas técnicos para lograr resultados asombrosos. Asimismo, su estilo clásico lo llevó a agregar cuerdas y vientos a canciones pop, algo inédito para ese momento (algunos ejemplos son Yesterday, Eleonor Rigby y A Day In The Life).

george martin 3.jpg

Así y todo, también era crítico. Se reveló que canciones comoOnly a Northern Song, Within You Without You, Revolution 9 y One After 909 no eran del gusto del productor. También fue una de las pocas figuras que los Beatles no pasaron por encima. Era como el padre de cuatro hijos, no sólo por la diferencia de edad, sino porque también tenía conocimiento y autoridad. "He adoptado el papel de maestro de escuela y ellos son los niños traviesos a los que tuve que enderezar", expresó Martin en una entrevista.

george martin 4.jpg

Ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1999 y fue nombrado Sir por la Reina Isabel II. Trabajó, luego, con Elton John, Bob Dylan, Jeff Beck y Sting, entre otros. En marzo de 2016 falleció a sus 90 años, con una trayectoria laureada y prestigiosa. Y a pesar de toda su influencia en el trabajo de The Beatles, nunca nadie piensa: "Este arreglo es de George Martin". Ese es, quizás, su mayor logro.