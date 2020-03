Las radios también acusan un fuerte crecimiento streaming

El modo de trabajo en la mayoría de las radios pasa por la presencia de un conductor, un productor y un operador en el estudio y todo el resto comunicado vía Skype o teléfono. En algunos casos como en Metro, algunos conductores se montan estudios en sus casas y al contar con Skype y buenos micrófonos pueden ofrecer mejor calidad de sonido que con el clásico enlace telefónico. Con sólo escuchar la radio se advierte una reducción en las tandas comerciales, algo que se acentuaría en abril y lo que dure la cuarentena. Sin embargo, si bien hay obvia salida de anunciantes como obras teatrales, películas, deliverys o toda clase de anuncio vinculado con el entretenimiento, también habrá entrada de nuevos anuncios con campañas de concientización, productos de consumo masivo o venta por internet.

En Metro, primera en el podio del streaming, la extensa tanda de 8 minutos bajó en estos días a la mitad. Radio 10 y Pop mantienen el vivo con menos gente presente en el edificio, equipos reducidos y salidas telefónicas. Willy Bray, director de Radio 10 (segunda más escuchada de la AM) y Pop Radio (cuarta de la FM) dijo a este diario: “El streaming se mantiene como si se tratara de días hábiles, cuando lo que estamos viviendo es un largo feriado. Las conexiones no bajan, noto que la gente que no escucha fines de semana o feriados sigue ahí prendida. Hay mucha demanda de oyentes para participar a través del teléfono fijo, algo que había bajado también y es consecuencia de público en sus casas. Se pide asesoría en múltiples temas y los conductores y columnistas intentan responder a la radio como servicio”. Alejandro Bercovich de Radio con Vos dijo a este diario “Se duplicaron los mensajes de oyentes y se ve la necesidad de ellos de comunicarse . Algunos nos cuentan que dicen que siempre nos escuchaban pero no tenían tiempo para llamar”.

En La red se triplicó la conexión al streaming con una programación se arma con columnistas y el conductor a dos metros de distancia, el resto sale por teléfono. Por ser una radio deportiva, mantuvo los programas de deportes pero estos aportan más datos de actualidad. En cuanto a Milenium, Santiago Pont Lezica sostuvo que debe haber programación informativa diaria y por eso conductores y panelistas salen por teléfono. Se enfoca en proveer servicios y responder preguntas puntuales de los oyentes en un contexto de incertidumbre. En la AM 750 cuentan que aumentó al doble el streaming de la radio y lo mismo ocurrió con los oyentes que se comunican, otro de los indicadores a la hora de hablar de incremento de audiencia.