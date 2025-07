Renunció el CEO captado siéndole infiel en un recital de Coldplay: qué dijo

“ Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió ”, señalaron desde la compañía.

La renuncia llegó horas después de que Astronomer anunciara la apertura de una investigación formal sobre el incidente. Según explicaron, el proceso busca esclarecer lo ocurrido en las 72 horas previas a la publicación del video. El comunicado fue cerrado a comentarios.

La drástica reacción de la esposa del CEO infiel que se viralizó en el show de Coldplay

Las redes no tardaron en buscar el otro costado de la historia: Megan Kerrigan Byron, esposa del CEO. Según el medio estadounidense Page Six, la mujer eliminó sus cuentas en redes sociales tras el escándalo, pero no sin antes quitar el apellido “Byron” de su perfil. Un gesto sutil pero fuerte.

Antes de desaparecer del ojo público, usuarios habían registrado que en sus perfiles solía compartir fotos familiares. En ellas, Megan aparecía abrazada a su esposo y a sus hijos, incluso en momentos recientes como la graduación de uno de ellos.

Ahora, mientras la empresa guarda silencio y el video sigue dando vueltas en redes, la figura que se impone en la historia no es el CEO ni su amante, sino su esposa, que decidió borrarse por completo del radar virtual tras la exposición mundial.

Quiénes son los ejecutivos protagonistas del escándalo

Los nombres no tardaron en aparecer. El hombre en cuestión es Andy Byron, CEO de la firma tecnológica Astronomer, una empresa de software especializada en flujos de datos, valuada en más de u$s1.300 millones. Según su perfil profesional, ocupa ese cargo desde 2022, tras haber sido presidente de Lacework y haber pasado por compañías como Cybereason, Fuze y BMC Software. Byron está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien tiene dos hijos.

La mujer que lo acompañaba en el show es Kristin Cabot, actual directora de personal de la misma empresa. Según su propio perfil, lleva apenas nueve meses en ese puesto y destaca por haber “ganado la confianza de empleados de todos los niveles”. En Reddit y otros foros se afirma que también está casada, aunque no se conocen detalles sobre su vida privada.

megan-kerrigan-byron Megan Kerrigan Byron había compartido en sus redes imágenes familiares junto a su esposo e hijos, poco antes del escándalo que la llevó a desaparecer del mundo digital.

Un dato que sumó más morbo al caso fue revelado en los comentarios del video viral: la mujer que estaba sentada junto a Cabot en el concierto -y que también aparece fugazmente en las imágenes- habría sido promovida por ella apenas dos semanas antes. “El precio de la complicidad”, escribió un usuario en TikTok, donde el clip acumula millones de reproducciones.

El escándalo, además de sacudir al entorno empresarial, abrió debates sobre privacidad, exposición pública, relaciones laborales y los límites entre lo íntimo y lo viral. Mientras tanto, la banda británica sigue su gira, y Andy Byron y Kristin Cabot ya no pasan tan desapercibidos.