Robbie Williams lanzó por sorpresa su esperado nuevo álbum "BRITPOP"

El disco –el primero en casi una década– estaba inicialmente previsto para su lanzamiento el 10 de octubre, pero en septiembre se pospuso al 6 de febrero para no coincidir con "The Life of A Showgirl" de Taylor Swift.

Robbie Williams sorprendió a sus fans lanzando de manera anticipada su nuevo álbum "BRITPOP". El disco –el primero en casi una década– estaba inicialmente previsto para su lanzamiento el 10 de octubre, pero en septiembre se pospuso al 6 de febrero para no coincidir con "The Life Of A Showgirl" de Taylor Swift.

Hoy (16 de enero), Williams lanzó el álbum por sorpresa tres semanas antes. En un video de Instagram compartiendo la noticia, la estrella del pop dijo: "Ya ha pasado suficiente tiempo. He decidido que quiero irme ya. Ha pasado mucho tiempo. Ahora, por favor, desplácense, ahora, vámonos".

Embed - Robbie Williams on Instagram: "BRITPOP - THE BRAND NEW ALBUM - OUT NOW! LINK IN BIO" View this post on Instagram Williams adelantó el disco con los sencillos "Rocket", que cuenta con la guitarra de Tony Iommi de Black Sabbath, "Spies", "Human" y "Pretty Face", y también tocó el álbum completo en un espectáculo muy íntimo en Dingwalls en Londres en octubre.

Robbie Williams y la posibilidad de igualar un récord de The Beatles A principios de esta semana, Williams admitió que le encantaría batir el récord de los Beatles de álbumes número uno con "BRITPOP".

El ex cantante de Take That actualmente está empatado en la misma cantidad de álbumes que encabezan las listas con The Fab Four, que actualmente se ubican en 15. Si su nuevo disco llega al número uno cuando se lance el 6 de febrero, finalmente superará ese récord.

Cuando se le preguntó cómo se siente sobre la perspectiva, Williams le dijo al programa The Scott Mills Breakfast Show en BBC Radio 2 : "Sí, quiero eso más que cualquier otra cosa en mi carrera en este momento, por supuesto que sí".