Los Rolling Stones lanzaron material gratuito de sus shows en Argentina

A las 16 horas de la Argentina, el flamante material vio la luz a través de la cuenta oficial del grupo en YouTube con la apertura de "Out of Control", del disco Bridges to Babylon, en el Estadio Único de La Plata, seguido por el clásico "Paint in Black", también en su versión tocada en la capital bonaerense.

Luego, los Rolling Stones se trasladan al Estadio Morumbí de San Pablo, donde interpretan "Honky Tonk Woman" y "Simpathy for the Devil", dos canciones todo terreno que dan el pie para "You got the silver", "Midnight rambler" y "Miss you", todas interpretadas en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

De este modo, concluyen los 53 minutos de "Extra Licks!", el flamante material que los Stones lanzaron de manera gratuita como caricia para sus fans durante la cuarentena que rige en varios puntos del mundo para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Esta publicación fue la primera de una serie de seis. Días atrás, la banda dio a conocer "Living in a ghost town", su primera canción en ocho años. Antes, había interpretado de manera remota "You can't always give what you want", como parte del concierto virtual que reunió a múltiples artistas a lo largo del planeta y que fue ideado por Lady Gaga.