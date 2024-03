Santiago del Moro reveló detalles de la salida de Agostina de Gran Hermano

“A mí lo que no me gustó fue que era la salida de Licha y se merecía una gran salida porque fue un gran participante. Era su momento y ella lo tapó a él” , agregó Del Moro.

Y concluyó: “Él se estaba despidiendo de sus amigos, se estaba despidiendo de la casa y ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy’”.

Por qué se fue Agostina de Gran Hermano

Agostina Spinelli se fue de Gran Hermano tras reiteradas peleas con Juliana “Furia” Scaglione, argumentando que temía por su salud física porque se sintió amenazada de muerte.

“Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar”, había dicho Agostina antes de dejar la casa.