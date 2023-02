Bryan Cranston habló sobre una posible reunión de Malcolm in the Middle

La semana pasada, mientras hablaba con el portal EW sobre su comercial de Breaking Bad para el Super Bowl, también se le pidió a Cranston que explicara la probabilidad de una reunión "Malcolm". "Me encanta ese programa", afirmó. "Para mí, fue la otra cara cómica de Breaking Bad debido a la calidad de la escritura. Linwood Boomer realmente lo está considerando. Y dijo, al igual que [el creador de Breaking Bad] Vince Gilligan diría: si hubiera una gran idea que entusiasmara a todos, realmente consideraría hacerla. Y estamos todos a bordo. Todos los actores dijeron: "Bueno, nos encantaría volver a vernos, por las mismas razones. Pero yo también quiero que sea una buena razón. No necesito un trabajo. No quiero solo estar ocupado. Pero me encanta trabajar, y me encantaría reunirme con ese elenco y ese equipo, y contar esas historias en ese personaje nuevamente. Poder volver a deslizarme en Hal, a esta edad, hace tantos años. , [sería] fenomenal... Estoy encantado con la perspectiva".

Debutando en Fox en el año 2000, Malcolm ayudó a revitalizar el género de las comedias de situación con su estilo de una sola cámara, alegre y poco convencional. Durante su ejecución de siete temporadas y 151 episodios, la serie obtuvo siete premios Emmy, con Cranston obteniendo tres nominaciones al Emmy como Hal.