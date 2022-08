Paul Rudd se une a la tercera temporada de Only Murders in the Building

Only murders in the building.jpg

“Only Murders in the Building” sigue a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), tres amigos poco probables que viven en el mismo edificio en la ciudad de Nueva York y se unen por su amor por el crimen real cuando encuentran ellos mismos en medio de un misterio de asesinato de la vida real y comenzar un podcast propio.

La temporada 2 los ve correr para desenmascarar al asesino del presidente de la junta de Arconia, Bunny Folger (Jayne Houdyshell). Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, ahora son el tema de un podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que cometieron un asesinato. La temporada 3 recibió luz verde en julio .

Martin co-creó la serie con Hoffman. Martin, Hoffman, Short y Gomez son productores ejecutivos junto a Dan Fogelman, Jess Rosenthal y Jamie Babbit.

El nuevo papel de Rudd en "Only Murders in the Building" lo reúne con Selena Gomez, ya que los dos protagonizaron juntos la película de Netflix de 2016 "The Fundamentals of Caring". Entre sus créditos destacados se encuentran "Clueless", "Wet Hot American Summer", "The 40-Year-Old Virgin" y "Ant-Man" de Marvel.

Only Murders in the Building esta disponible en Star+.