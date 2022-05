NCIS: Hawai'i se estrena en AXN

La primera mujer agente especial a cargo del NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant, ascendió gracias a la confianza y la estrategia en partes iguales en un sistema que la ha rechazado a cada paso del camino. Junto con su inquebrantable equipo, equilibra el deber con la familia y el país mientras investiga crímenes de alto riesgo que implican al personal militar, la seguridad nacional y los misterios de la propia isla paradisíaca bañada por el sol.

En el primer episodio se verá a la agente especial Jane Tennant a cargo de NCIS Pearl Harbor y al equipo investigar un misterioso avión naval que se estrella en Oahu. Deben encontrar quién está detrás del accidente antes de que se expongan secretos de Estado clasificados.

Esta no será la única novedad que revelará esta temporada: el personaje de Kai se infiltrará en una de las bandas de surf más antiguas de Hawai, así como Tennant y el equipo de NCIS: Hawai'i encargados de acabar con un grupo de ladrones internacionales.

NCIS: Hawai'i está protagonizada por Vanessa Lachey (Call Me Cat), Alex Tarrant (Mean Mums), Noah Mills (The Falcon and the Winter Soldier), Yasmine Al-Bustami (SWAT), Jason Antoon (Claws), Tori Anderson (No Tomorrow) y Kian Talan (Brainchild). Matt Bosack, Jan Nash, Christopher Silber y Larry Teng son los productores ejecutivos. La serie está producida por CBS Studios y distribuida por Paramount Global Content Distribution.