Outlander es renovada para una octava y última temporada

Sin embargo esto no significa que sea el fin de este universo en televisión, ya que Starz (la cadena que produce y emite la serie en Estados Unidos) dio luz verde oficialmente a la serie precuela Blood of My Blood, que se centrará en la épica historia de amor entre los padres de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie y Brian Fraser. Matthew B. Roberts, el showrunner de la serie principal, escribirá y supervisará la precuela, junto con Maril Davis, Ronald D. Moore y Gabaldon como productores ejecutivos.

Todavía queda mucho por venir, incluida la temporada 7, que se estrenará este invierno y tendrá 16 episodios de gran tamaño después de las ocho entradas reducidas de la temporada 6.

La temporada 7 finalmente trae la Revolución Americana a la puerta de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan). Basada en An Echo in the Bone, la séptima novela de la serie Outlander, la temporada ampliada seguirá a Claire y Jamie a medida que su papel en el conflicto se vuelve inevitable.