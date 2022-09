Un joven asegura ser hijo de Shakira y reclama u$s200 mil

Además, aseguró que recuerda el momento en el que Alarcón lo abandonó.

"Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida!", recordó.

El joven señaló que se enteró de la identidad de sus padres biológicos cuando escucho una conversación de sus padres adoptivos.

"Como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo", explicó y remarcó no tener traumas por "haber sido abandonado".

Acusó al actor colombiano por una supuesta amenaza de muerte: "Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré".

Si bien Shakira no hizo comentarios sobre la aparición de un supuesto hijo y se encuentra en Barcelona grabando su próximo videoclip junto a Ozuna, Santiago Alarcón reaccionó a esta acusación.

El actor aseguró que está siendo acosado por este joven que dice ser su hijo: "Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado".

"Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó', pero no le presté atención", reveló en sus redes sociales.

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares", explicó el actor dando a conocer esta historia.

Alarcón remarcó que el joven le dijo que su mamá era la cantante colombiana: "Él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco".