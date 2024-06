Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, renuncia oficialmente a su apellido paterno

Tampoco se encuentra optimismo para pensar que pueda ser diferente la decisión en los otros dos hijos restantes de Pitt y Jolie, Pax y Knox, especialmente en el caso de la primera, que se convirtió en protagonista del asunto el año pasado al revelarse un mensaje que le envió a su progenitor el Día del Padre de 2020 y en el que, literalmente, le acusaba de haber convertido su familia en “un infierno”.

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno”, rezaba aquel mensaje.