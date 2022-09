Diego Luna anticipa detalles de Andor la nueva serie de Star Wars en Disney+

“De hecho, vamos a desafiar cada idea que tengas, o cada respuesta que se te ocurra, sobre por qué o cómo sucedieron las cosas y por qué este personaje hizo lo que hizo”, le dijo Luna al portal The Hollywood Reporter. “Todos los que vieron Rogue One creen que tienen la respuesta. Así que vamos a desafiar eso, y vamos a acercarnos a ti y decirte: 'No, escucha, las cosas no fueron como las imaginaste. Estaban así. Esto tenía que suceder para que alguien se convirtiera en la persona que conoces'”.

El creador/showrunner de la serie, Tony Gilroy, quien coescribió Rogue One, ya planeó la segunda temporada de Andor, que serán 12 episodios en cuatro bloques de tres episodios, y cada bloque representará un año de historia. Entonces, naturalmente, Luna está entusiasmado con el formato ambicioso.

“Creo que es perfecto. Es encantador. Es casi como cuatro películas diferentes [a través de cuatro bloques de tres episodios]”, dice Luna. “También hay espacio entre cada bloque donde pasa el tiempo, por lo que podemos evolucionar y transformarnos”.

"Con Rogue One, se nos pidió que fuéramos diferentes. Éramos independientes. Éramos una historia diferente de Star Wars que tenía un principio y un final. Y ahora, tenemos una serie de Star Wars que vuelve a ser independiente, con un principio y un final. Y está destinado a ser diferente. Está destinado a ser su propia cosa". Afirmó Luna sobre Andor.

Andor se estrena el 21 de septiembre en Disney+.