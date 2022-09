Llegó Andor a Disney+: la nueva serie de Star Wars rompe lo establecido con maestría.

andor star wars diego luna Andor es un thriller de espías y política con mucha acción pero también momentos sutiles. Lucasfilm

Aunque la primera reacción al anuncio de la serie fue esceptica, desde el lanzamiento de los trailers y la confirmación de Tony Gilroy cómo showrunner la expectativa empezó a crecer y mucho. Gilroy, conocido por escribir la saga de Jason Bourne, convirtió Rogue One de un posible desastre a la película con mayor consenso positivo de "la era Disney de Star Wars". Su trabajo cómo co-guionista y co-director de la película demostró que entendió desde el principio la historia a contar, algo que se refleja también en Andor: es una serie que sabe lo que quiere decir y lo ejecuta con una maestría pocas veces vista en esta franquicia.

El guionista de la serie (y director en algunos episodios) se enfoca desde el momento cero en construir al personaje que aparece en las películas desde un lugar completamente diferente. A su vez, provecha ese relato para contar cómo la opresión afecta a los distintos sectores del universo de Star Wars. Desde los trabajadores cortando chatarra hasta los políticos que buscan sabotear al Imperio: La Rebelión que es héroe en Star Wars: Una Nueva Esperanza (1977) empieza en pequeños actos crudos y desconectados.

Adria Arjona cómo Bix, otra representante latina junto a Diego Luna.

La serie tiene una estructura muy marcada. Serán dos temporadas de 12 episodios. La primera contará un año en la vida de Cassian y la segunda los otros cuatro, hasta momentos antes de Rogue One. Además, ambas temporadas están subdivididas en arcos narrativos de tres episodios cada uno. Este marco tan duro permite que Gilroy y el director de turno, en este caso Toby Haynes (Sherlock, Black Mirror), construyan bien de a poco esa tensión tan característica de las películas de espías.

En esta serie, cada secuencia tiene un propósito para los personajes y a su vez está bien ubicada en la trama. Por ejemplo, una escena donde el personaje interpretado por Stellan Skarsgård explica mucho del pasado de Andor, no detiende la trama y permite que el suspenso se siga construyendo literalmente alrededor. Además, en este primer arco, el foco de está puesto en las personas de a pie, su relación con Cassian y con el mundo que los rodea. Gracias al ritmo y a la sutileza de la ejecución, para el final cada personaje se siente bien desarrollado y hasta plasmado por completo.

Diego Luna y Stellan Skarsgard en Andor.

No solo el ojo de Haynes y la pluma de Gilroy son artifices de esta producción. La edición es clave para mentener este ritmo sin saltos ni momentos dudosos. Mientras que la música de Nicholas Britell (Succesion, No Miren Arriba) es absolutamente diferente al icónico John Williams y aun así encaja a la perfección en este rincón del universo Star Wars. En conjunción, todos estos elementos construyen desde secuencias pequeñas hasta grandes montajes con música de alto volumen y cada uno se siente como exactamente lo que tenía que pasar.

A pesar de esto, el marco de arcos narrativos en tres episodios presenta algunos temores para el futuro de la serie. No es casualidad que los tres primeros se estrenen juntos. Los cortes entre episodio y episodio resultan abruptos y hasta algo al azar. Ver un arco en su totalidad se siente como una experiencia más completa. ¿Cómo va a funcionar esto desde la semana que viene cuando salga un episodio por vez?

Trailer de Andor la nueva serie de Star Wars y Disney+.

Por último, Gilroy ha dicho abiertamente que el no es para nada fanático de Star Wars. Esto es algo que lo diferencia de la mayoría de los cineastas que han participado de la franquicia, a quienes la saga los marcó desde muy chico. También es una cuestión que preocupó a los fanáticos que esperan que cada historia se sienta cómo parte del mismo universo ya sea en tono o a través de referencias, cameos, objetos, etc. Al respecto, Andor demuestra que el showrunner está abierto al trabajo colaborativo con Lucasfilm para combinar su visión con el universo donde esta sucede. A través de objetos, carteles o diálogos, las conexiones materiales a la galaxia son una constante en el ambiente y no interfieren con la trama ni están obviadas.

Tal vez lo que más sorprenda a mucho es el tono general que resulta de la serie. La crudeza de la vida de estos personajes y la seriedad con la que la producción se toma a si misma movió a muchos a decir que es un show más "adulto". Yo no la considero tal, Star Wars fue desde su concepción una mitología moderna pensada para que los chicos que se convierten en adultos aprendan sobre moralidad y esperanza. El caso con Andor sigue siendo el mismo, los elementos que elevan la seriedad y el tono no dejan de ser "aptos para todo público". Cerrarle la puerta a los más chicos a una serie como esta sería tomarlos de tontos. Andor tiene todo para ser una de las grandes producciones de Star Wars y de Disney+, con 9 capítulos y una temporada más para que todos la disfrutemos.