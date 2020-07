Netflix reveló las mejores escenas eliminadas de Stranger Things

Uno de estos recopilados de detalles curiosos se puede encontrar en un video de escenas eliminadas, en la cual predominan los “bloopers” y momentos fallidos de la tercer temporada de la serie. Y a pesar de ser excelentes actores, se pude ver como todas las estrellas del show se equivocaron en el escenario en alguna oportunidad.

Stranger Things | ¡Corte! Y va de nuevo de la temporada 3 | Netflix

El video deja claramente reflejado lo que sintieron los actores al hacer la serie, con el suspenso que genera pero en un ambiente absurdo y fuera de lo común. Además, se ve como los actores supieron crear vínculos en estas tres temporadas de rodajes, mostrando videos donde se los ve descontraturados y disfrutando de realizar sus roles.

Hasta el momento es lo más nuevo que se puede ver de Stranger Things, si uno no cuenta el nuevo trailer que lanzó Netflix para su cuarta temporada, y que aún no tiene fech de estreno oficial. Cabe aclarar que según los directores, la misma podría llegar como muy temprano a finales de este año y no debería tardar más que principios de 2021.