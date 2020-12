Teatro: señales positivas a un mes de la reapertura

El musical es el género que, por razones de costos y contratos, es el más complicado de producir. Andrew Lloyd Webber anunció que a partir de esta semana abriría sus seis teatros de Londres en verano. “Gran Bretaña es el líder del teatro mundial y tenemos que usar esta oportunidad no sólo para decir que queremos abrir nuestro sector sino para demostrarle al mundo cómo puede abrirse”. En el plano local, no sólo el musical sino obras con figuras convocantes y populares resultan impensadas si no se les garantiza una platea completa sin aforo reducido.

Esta polémica se dio en Barcelona que, como Madrid, tuvo idas y vueltas de aperturas y cierres de teatros. Los productores españoles sostuvieron el fin de semana que con aforos de más de mil butacas pero sometidos a la restricción de 50% se sienten “doblemente castigados” al haber un tope de 500 personas, lo que en algunos casos puede suponer llenar sólo un 20% del espacio. La directora de la Asociación de Teatros de España, Isabel Vidal, expuso la situación “Es injusto que se esté castigando a los grandes escenarios y además en la campaña de Navidad. La situación sanitaria es muy complicada, somos conscientes y comprensivos, pero está claro que estos equipamientos no han contribuido a hacer crecer los contagios. El tope genérico de 50% es una catástrofe y solo podemos estar abiertos con ayudas estatales. Es una situación insostenible. Y más con el cierre perimetral que está perjudicando mucho y comprometiendo actividades como el Festival Temporada Alta”. No está de más ver qué ocurre en el invierno europeo, porque la situación podría replicarse localmente si no llegara la vacuna, o si ésta no tuviera el alcance masivo que se espera.