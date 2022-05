The Clash para coleccionistas

Durante la Guerra de Malvinas el disco inglés más escuchado en la Argentina fue el icónico “Combat Rock”, citado por Charly Garcia en “No bombardeen Buenos Aires”. Si bien incluía los dos mayores hits en toda la carrera de la banda punk The Clash (“Should I Stay or should I Go” y el aun hoy muy popular “Rock the Kasbah”) lo cierto es que, cuando lo editaron, Joe Strummer y Mick Jones no se dirigían la palabra, al punto de que grabaron sus partes en estudios distintos para no tener que cruzarse. La mezcla original, nunca editada en forma completa, era distinta del disco que finalmente fue lanzado en 1982, mezclado por el productor Glyn Johns. Esa primera mezcla tenía temas más largos con atmósferas sonoras avant garde. Esta edición incluye el álbum tal como se lo conoció en su momento, pero ahora con el agregado de un disco entero dedicado no a toda, pero una buena parte de esa mezcla previa a la participación de Johns. Hay cosas interesantes, por ejemplo la versión de 7 minutos neo psicodélica de “Sean Flynn” y tambien aportes del poeta Allen Ginsberg y canciones con letras distintas.