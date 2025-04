"The Last of Us": la serie fue renovada por HBO para una tercera temporada

HBO confirmó que la serie The Last of Us fue renovada para una tercera temporada. El anuncio se produce antes del esperado debut de la segunda temporada el 13 de abril en HBO y Max .

Los creadores Neil Druckmann y Craig Mazin declararon previamente al portal Deadline que contemplaban hasta cuatro temporadas en total para contar la historia, distribuida en dos videojuegos. La segunda temporada consta de siete episodios, y desde el principio el dúo intentó disipar cualquier preocupación de los fans ante la posibilidad de que intentaran terminar el colosal The Last of Us Part II en tan poco tiempo.

“No podemos dejar de insistir en el orgullo que HBO siente por el extraordinario logro que consideramos que representa la segunda temporada de The Last of Us” , declaró Francesca Orsi , vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO. “Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo de producción ejecutiva, el elenco y el equipo técnico han logrado una secuela magistral, y estamos encantados de llevar la fuerza narrativa de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”.

La renovación anticipada es una muestra de fe en la aclamada serie, aunque no del todo inesperada, dado el excelente desempeño de la primera temporada para la cadena. Para cuando se emitió el final de la primera temporada, HBO anunció que la audiencia promedio de la temporada había superado los 30 millones de espectadores , y que el estreno iba camino de alcanzar los 40 millones. Esto después de que el episodio de estreno alcanzara una audiencia de 4,7 millones el mismo día, lo que en ese momento fue el mayor debut después de House of the Dragon desde el lanzamiento de Boardwalk Empire en 2010. HBO también renovó recientemente el éxito The White Lotus para la cuarta temporada antes del estreno de la tercera.

“Ver a The Last of Us cobrar vida con tanta belleza y fidelidad ha sido un momento culminante en mi carrera, y estoy agradecido por el apoyo entusiasta y abrumador de los fans”, declaró Druckmann el miércoles. “Gran parte de este éxito se debe a mi compañero, Craig Mazin, a nuestra colaboración con HBO y a nuestro equipo de PlayStation Productions. En nombre de todo el equipo de Naughty Dog, nuestro elenco y equipo, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. ¡Estamos encantados de traerles más de The Last of Us!”

De qué trata The Last of Us

Basado en el galardonado videojuego de Naughty Dog, The Last of Us se ambienta 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, interpretado por Pedro Pascal , un aguerrido superviviente, es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey), una joven de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La segunda temporada comienza cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada. Joel y Ellie se ven envueltos en un conflicto entre ellos y en un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco que regresa incluye a Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María. Se unen a la segunda temporada Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también aparece como estrella invitada.

The Last of Us está escrita y producida por Mazin y Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells; con la guionista y coproductora ejecutiva Halley Gross. PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint y Naughty Dog son los productores.