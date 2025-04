"The Last of Us": qué dicen las primeras críticas de la segunda temporada

La segunda temporada de The Last of Us llega el 13 de abril a HBO y Max.

Cada vez falta menos para el estreno de la segunda temporada del gran éxito de HBO , The Last of Us . Los críticos que pudieron ver de manera anticipada la serie la elogian por mantener su sentido de horror existencial y complejidad emocional.

Kathryn VanArendonk, de la revista New York Magazine, escribió: "La serie está llena de la magia y el horror de la paternidad y de lo difícil que es dejar que tus hijos se conviertan en sus propias personas. Esto se aprecia más claramente en el episodio más destacado de la temporada, que aparece casi al final, cuando Joel y Ellie se alejan un tiempo del apocalipsis para simplemente estar juntos". La reseña concluye: " The Last of Us demuestra que una historia de zombis puede ser aún mejor y más devastadora , con más matices en sus dilemas morales y una mayor reflexión sobre las consecuencias".

The Last Of Us - Temporada II .mp4

Nick Hilton, de The Independent, destacó la actuación de Bella Ramsey como la más destacada de la temporada. Afirma que Ellie "ha evolucionado bajo la clara guía de Joel, volviéndose más dura, más estoica, sin perder esa vena de inocencia que la inmuniza contra el colapso moral", y añade: "Aunque Pascal está prácticamente ausente de la narrativa principal, este es un mundo bien dibujado, y la población se expande más allá de sus cautivadores protagonistas".

James Jackson, de The Times, coincidió con VanArendonk en que un episodio destaca sobre el resto. "Llega un episodio que te deja atónito con su ternura: El sexto episodio es esa hora televisiva demoledora. Basta decir que los personajes sufren por dentro —y ninguno más que Joel y Ellie—, así que cuando llegan los momentos de alegría, se sienten verdaderamente merecidos, destellos de algo preciado en un clima lluvioso. Cuando llega a esos momentos clave, The Last of Us vuelve a sentirse especial".

Ed Power, de The Telegraph, la elogió como una de las grandes adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla: "Vivimos tiempos oscuros para las adaptaciones de videojuegos, con la nueva película de Minecraft teniendo tanto éxito como un ladrillo lanzado por una ventana. Pero la segunda temporada de The Last of Us restablece con creces el equilibrio. Sangrienta, llena de sorpresas y rebosante de tragedia, toma todo lo mejor de la primera temporada y lo lleva al límite".

Dan Einav, del Financial Times, concluyó que hay momentos que superan a la primera temporada. "Cada detalle de este mundo expansivo y vívidamente realizado parece haber sido cuidadosamente considerado por los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann, con cada aspecto técnico perfeccionado. Y, sin embargo, el ritmo es tenso, la tensión inquebrantable; las actuaciones rebosan vida y autenticidad emocional. Un capítulo de flashback que muestra el deterioro de la relación entre Ellie y Joel es quizás la cumbre del extraordinario trabajo de Ramsey y Pascal hasta la fecha".

