The Last of Us se convirtió en la serie más viste de HBO Max en Latinoamérica

The Last of Us se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica. Aclamada por la crítica internacional y por fans alrededor del mundo, la serie ha sido un éxito desde su lanzamiento, captando la atención de una audiencia apasionada, mostrando un crecimiento constante semana tras semana en audiencia a lo largo de su primera temporada, la cual se encuentra disponible en HBO Max .

The Last of Us _ Tráiler oficial _ Español subtitulado _ HBO Max.mp4 HBO Max

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.