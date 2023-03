The Weeknd es el artista más popular del mundo según los Records Guinness

The Weeknd fue nombrado el artista más popular del mundo en términos de estadísticas de Spotify según un nuevo informe de Guinness World Records en el que se analizaron los datos de la plataforma de algunos de los artistas más importantes de la industria de la música.

La cantidad de oyentes mensuales en la plataforma de transmisión es una métrica clave en el informe de Guinness. Abel Tesfaye , también conocido como The Weeknd , tiene 111,4 millones de oyentes mensuales.

La siguiente artista en la lista es Miley Cyrus , que actualmente cuenta con 82,4 millones de oyentes mensuales. Otros artistas detrás de The Weeknd incluyen a Shakira (81,6 millones), Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones), Rihanna (78,5 millones) y Ed Sheeran (77,5 millones).

En enero, la canción "Blinding Lights" de The Weeknd superó a "Shape Of You" de Sheeran para convertirse en la canción más reproducida de Spotify de todos los tiempos .

Hacia fines de 2021, "Blinding Lights" también fue coronado oficialmente como el sencillo más grande de todos los tiempos del Billboard Hot 100 de EE. UU. La canción, que apareció en el álbum "After Hours" de Tesfaye y se lanzó a fines de 2019, pasó más de 100 semanas en las listas.