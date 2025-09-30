Margarita tendrá una tercera temporada: qué se sabe hasta el momento

La protagonista Mora Bianchi confirmó que Margarita tendrá tercera temporada , a través de un video publicado en Instagram. El anuncio desató la euforia de los seguidores del universo creado por Cris Morena.

El clip se volvió viral en pocas horas entre los fanáticos. Allí, Mora y sus compañeros celebraron lo que era un secreto a voces: “Sí, se viene la tercera temporada de Margarita” . La confirmación llegó después de conocerse que ya concluyó el rodaje de la segunda y tercera parte, grabadas de forma consecutiva.

Ambas entregas estarán disponibles en HBO Max , aunque la plataforma todavía no informó la fecha oficial de estreno. La expectativa crece entre quienes siguen de cerca el fenómeno, consolidado tras el éxito de su primera temporada, que obtuvo múltiples nominaciones en lo s Premios Martín Fierro y ganó cuatro estatuillas.

El universo Cris Morena también brilló este año con “Margarita en Vivo” , espectáculo que agotó funciones en el Movistar Arena y en Tecnópolis . Más de 230.000 personas disfrutaron de canciones, coreografías y escenografía mágica, en un show que fue una verdadera celebración para todas las generaciones.

Margarita EG x @irishsuarez - 218.jpg @irishsuarez

De que tratará la segunda temporada de Margarita

La trama de la segunda parte se desarrollará entre Krikoragán, torres de streaming y espacios clandestinos, con la amistad, el amor y la memoria como armas y refugios. Según la sinopsis, “acompañada por nuevos y entrañables personajes -y viejos conocidos con matices inesperados-, Margarita se enfrenta a una red de poder, impostura y manipulación en la que nada es lo que parece”.

El elenco contará con Isabel Macedo, Graciela Stefani, Julia Calvo, Rafa Ferro y Mery del Cerro, además de los talentos juveniles Toti Spangenberg, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Franco Yan, Pilar Massé y Tomás Benitez.

Aunque la fecha de estreno de la segunda temporada no está confirmada, se espera que llegue a HBO Max en 2026. Mientras tanto, la confirmación de la tercera entrega asegura que la historia de Margarita seguirá creciendo y emocionando a toda la familia.