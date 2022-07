Tom Cruise encabeza hoy la lista de estrellas mejor pagas

El acuerdo de Cruise se remonta a una época en la que las estrellas, y no los superhéroes, eran el gancho que llevaba al público a las salas de cine para ver un nuevo estreno. Pero desde que Marvel y DC Comics se adueñaron del negocio a principios de los años ochenta, las cosas cambiaron: el personaje pasó a ser más importante que quien lo protagonizara. La guerra del streaming ha sido buena para los astros. Apple pagará 30 millones de dólares a Leonardo DiCaprio para que vuelva a trabajar con Martin Scorsese en el drama histórico “Killers of the Flower Moon”, y 30 millones de dólares a Brad Pitt para encabezar un drama de Fórmula 1 aún sin título. Will Smith recibirá 35 millones por aparecer en el thriller de sobre esclavos fugados “Emancipation”. Y, pese a su actual crisis, Netflix pagará 20 millones de dólares a Chris Hemsworth y 10 millones a Millie Bobby Brown por repetir sus papeles en las próximas secuelas de “Misión de rescate” (Extraction”) y “Enola Holmes”.

En los estudios reconocen que los salarios que paga Netflix, Apple y similares elevaron las pretensiones de las fituras. Dwayne Johnson, por ejemplo, pidió y recibió 22,5 millones de dólares para interpretar al protagonista de “Black Adam”, una película de superhéroes de DC, además de comisiones por producción y publicidad. Algunas empresas buscan reacaudos, por caso Apple ha incluido cláusulas en algunos contratos que condicionan las bonificaciones a que las películas lleguen a tiempo y dentro del presupuesto. Cuando Joaquin Phoenix interpretó por primera vez al Joker en 2019 ganó 4,5 millones de dólares, pero la película recaudó más de mil millones de dólares y le valió al actor un Oscar. Ahora, para la secuela, Phoenix les costará 20 millones, y quizá no se lo vea tan triste en su discurso de aceptación si vuelve a recibir un Oscar.