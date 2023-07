Trueno lanzará una canción junto a una legendaria banda de hip hop

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTruenoOficiaI%2Fstatus%2F1681792968099856385&partner=&hide_thread=false ‘FUCK EL POLICE RMX’ Ft @cypresshill las leyendas del rap latino.



25/07 Manejala como puedas.



— TR1 (@TruenoOficiaI) July 19, 2023

"Siempre que nos elijan como representantes o nos pongan en ese lugar, vamos a estar para hablar con el orgullo que tenemos por nuestro continente. Es muy importante que súper plataformas como esta le den lugar al hip-hop", añadió en aquella charla de mayo, a días del estreno del documental producido por Jessy Terrer.

Al responder sobre posibles estrenos, Trueno advertía que hasta la fecha tiene "mucha música hecha guardada" lista para que "cuando salgan" lo hagan con "todos los proyectiles": Tenemos muchas balas guardada todavía", enfatizaba el rapero.

Cypress Hill, una leyenda del hip hop

Cypress Hill es una legendaria banda de hip hop oriunda de South Gate, California. Se formó en 1986 y desde entonces construyeron una laureada carrera, en la que fusionaron distintos estilos y géneros musicales, predominando el rap y el hip hop.

El grupo de Los Angeles se convirtió en el primero de origen latino en conseguir un disco de platino, uno de oro y un multiplatino. Tras varios cambios de formaciones, actualmente lo integran Louis "B-Real", Senen "Sen Dog" Reyes y Eric "Eric Bobo".

Entre sus principales éxitos se destacan Insane in the brain, Hits from the bong, Tequila sunrise y How I could just kill a man. En 1996, la banda tuvo una aparición en el episodio "Homerpalooza" de la temporada 7 de Los Simpsons.