Murió Dan McGrath, histórico guionista y productor de "Los Simpson"

Dan McGrath, guionista y productor de Los Simpson, ganador de un premio Emmy, falleció el 14 de noviembre. Tenía 61 años.
McGrath también fue guionista de "Saturday Night Live", la serie animada "King of the Hill" y muchos programas más.
Su hermana, Gail McGrath Garabadian, confirmó su muerte en una publicación de Facebook la madrugada del sábado.
“Ayer perdimos a mi increíble hermano Danny”, escribió. “Era un hombre especial, único en su especie. Un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Tenemos el corazón destrozado”.
El extenso paso de Dan McGrath por Los Simpson y otros proyectos
McGrath tiene créditos como guionista en 50 episodios de Los Simpson desde 1992 hasta 1994 y produjo 24 episodios desde 1996 hasta 1998. Ganó un Emmy por su trabajo en la serie en 1997, llevándose a casa el galardón al programa animado más destacado por “La fobia de Homero”.
En este episodio, el director John Waters interpreta a un anticuario gay que se hace amigo de Marge. Cuando Marge lo lleva a casa para que conozca a la familia, Homer se distancia rápidamente y hace todo lo posible por mantener a Bart alejado de su influencia.
Algunos de los episodios más destacados de McGrath incluyen “Exploradores a fuerza”, “El Diablo y Homer Simpson” y “La casita del horror V”.
McGrath saltó a la fama como guionista de Saturday Night Live entre 1991 y 1992. Allí, colaboró frecuentemente con las leyendas de “SNL”, Chris Farley y Adam Sandler. En 1992, fue nominado a un premio Emmy por su trabajo en el icónico programa de sketches nocturno.
Entre sus otros trabajos como guionista se incluyen series como: King of the Hill, Mission Hill, Sammy, The PJs y Muppets Tonight.
