Valeria Conte Mac Donell: "Quiero que un dibujo me soporte"

Entretanto, recortados sobre un cielo estrellado, los dibujos de la “Nadadora” y un caballo llamado “Palomo”, están acompañados por poemas que delatan la intersubjetividad extrema de la artista con los personajes de sus obras. “Palomo/ Dormías, era tarde en la noche. /Te despertó el golpe en la ventana. /Con la campera a medias puesta, abriste la puerta y lo encontraste echado, como un camello, esperando. /-¡Sabés que me da miedo! Yo voy caminando… /Como estatua, se quedó ahí."

Y prosigue: "Sus ojos tiernos te convencieron. Sosteniéndote de sus crines blancas, lo trepaste. /Lentamente se paró. Tus muslos debían abrazar su lomo para no caerte y tenías que escuchar el andar de sus pasos y el ritmo de su corazón con tu cuerpo y no caerte. Sólo pensabas en eso, en no caerte. Temblabas, de frío y de miedo. /Del paso al trote y del trote al galope. /Con los ojos cerrados, intentaste abrochar tu campera pero preferiste no soltar las crines, ni aflojar la fuerza de tus piernas. /Palomo brillaba blanco, iluminado por la Luna. Habías abierto los ojos y empezabas a sentirte segura. ¿Estabas flotando? /Una nube pasó cerca y llovía, pero no te mojaba. El chimango y su amiga te acompañaron volando cerca. /Palomo galopaba liviano, nadando en el aire. /También me contaste cuando pasaron el arco iris y que tenías que "llevarle pasto ahora mismo a Palomo", porque debía tener hambre, después del viaje de la noche”.

La obra, lejana como un espejismo, fue realizada en 2012 con 80 kg de alambrón suspendido a 9 metros de altura. La condición sublime de la naturaleza y la obra, despierta la sensibilidad. Entretanto, las experiencias extremas de estas epopeyas continuas, hablan de una historia que aún no ha terminado y que induce al espectador a seguir el destino de la artista.

Si bien mantiene la calma de su labor docente, las imágenes de sus acciones poseen un dramatismo teatral. Entre ellas figura un relato simple al parecer: “Cómo abandonar un barco”. En el Intento I, cuenta: “En noviembre del 2017 me regalaron un barco, un velero que nunca tocó el agua, lo partí en cuatro pedazos y lo llevé al jardín de mi casa. Desde ese día busco cómo abandonarlo”. Los intentos fueron varios y el barco, reconstruido con alambres y sogas es el tema de veintidós cuadernas dedicados a los barcos ilusorios que navegaron el cielo. Las visiones de Mac Donell brindan prueba de una imaginación inagotable.

Una de sus últimas obras se exhibe en la terraza del Santander, es una de las figuras de la performance “Si fuera así”, presentada en el mar uruguayo en 2023.

En la Fundación Santander son defensores de la sustentabilidad, la inclusión social y financiera; promueven la creatividad e invitan a ver la cordillera en Buenos Aires. La artista y la curadora bajaron del cielo para representar con tierra las montañas de los Andes. “¿Cómo transportar el paisaje de la cordillera a contextos lejanos?”, se cuestiona Jimena Ferreiro. La respuesta está allí mismo, en el interior de ese inmenso espacio vidriado. “Las montañas a escala reducida que ocupan gran parte de la superficie de la sala están hechas de barro: el mismo con el que Valeria construyó en familia su casa conectando el presente con los saberes ancestrales. La materia tiene memoria y nuestro cuerpo también. La ficción es una fuerza transformadora capaz de exorcizar el tiempo y producir nuevas realidades”, concluye la curadora.

El presidente de la Fundación, Guillermo Tempesta Leeds, confirmó: “Este premio, busca reforzar el compromiso sostenido desde hace más de cinco años, con la escena del arte contemporáneo en Argentina”. Como integrante del jurado junto a Carlos Huffmann, Nicola Costantino, Lucrecia Palacios Hidalgo y Elena Tavelli, directora ejecutiva de la Fundación, señala que el proyecto fue elegido por unanimidad y le otorgaron la suma de 40.000 dólares para su realización.