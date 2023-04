¿Viene Taylor Swift a la Argentina?

Es más: con un video que compartieron en sus redes sociales, hicieron alusión de que los rumores eran ciertos, de que la estadounidense se podría presentar en el país durante este mismo año.

Junto al video publicado en Instagram, escribieron: "Y si te digo que...", lo que provocó casi 2 mil comentarios en 1 hora. Una locura por verla.

Otra cuenta (Taylor Swift: The Eras Tour) hasta le puso fecha a la visita: "expects to come on Oct, 6 & 8th, 2023" (se espera el arribo el 6 y 8 de octubre, 2023).

De todos modos, hay que advertir que Taylor nada dijo aún en sus propias redes sociales sobre un posible desembarco en Latinoamérica, por lo que se considera que no hay nada oficial.

Mientras, la artista se lanzó como directora de Hollywood. Fue la encargada de dirigir su propio video musical, "All too Well", pero tras ese proyecto la contactaron para trabajar en un largometraje para Searchlight Pictures. De acuerdo a Variety, la actriz ya escribió el guion del proyecto, pero aún no se revelaron mayores detalles.

taylor swift.jpg

La queja del club de fans de Taylor Swift en Argentina

Estas especulaciones motivaron la queja en Twitter del club de fans de TS en Argentina, cansados de que se difunda una posible gira, que finalmente no se concreta. En la cuenta Taylor Swift Argentina (@TayUpdatesARG), que tiene más de 45 mil seguidores, se lamentó que es "innecesario crear una especulación masiva sobre algo que soñamos y esperamos hace tiempo".

"Esta vez somos muchos más y la expectativa que se está generando es una locura", advirtió el club de fans, para criticar a los "fantasmas" que anuncian giras de este tipo, que después quedan en nada.