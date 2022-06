Kiss y un error que generó un momento viral durante un concierto en Austria

https://twitter.com/BenNguyenTV/status/1541334067261886466 Kiss played in Austria last night pic.twitter.com/XAvaXfRGqh — Ben Nguyen (@BenNguyenTV) June 27, 2022

La banda aún no ha comentado sobre el desliz a pesar de la avalancha de fotos y bromas que se viralizaron en las redes sociales en los días posteriores a la presentación.

Esta no es la primera vez que Kiss ha sufrido un error geográfico. El año pasado, hubo una falta de ortografía de "Cincinnati" (agregando una "T" adicional) en las camisetas de gira específicas de la ciudad. La mercancía solo estuvo disponible en el show de la banda el 29 de agosto en Riverbend Music Center en Midwestern Queen City.

Kiss se encuentra actualmente en su gira mundial “End Of The Road”, que continuará por Europa hasta finales de julio.

El "End Of The Road Tour" es el autoproclamado último viaje mundial de la banda... después de un "Farewell Tour" en 2000. El miembro fundador y bajista Gene Simmons insiste en que el "End Of The Road Tour" es la última despedida de la banda, por “orgullo y respeto propio y amor y admiración por los fanáticos”.