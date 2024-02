Warner Bros. archivará la película "Coyote vs Acme" si no es comprada

Warner Bros. destruirá la película ''Coyote vs Acme'' si no es comprada

En 2018, Warner Bros. anunció por primera vez el desarrollo de "Coyote vs. Acme", un largometraje centrado en el personaje de "Looney Tunes", Wile E. Coyote. En 2022, John Cena firmó como el principal antagonista de la película, su último papel trabajando para Warner Bros. Discovery, después de la película “The Suicide Squad” y la exitosa serie “Peacemaker”. Pero parece que, "Coyote vs. Acme" podría no salir nunca a la luz.