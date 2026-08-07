Oraciones a San Cayetano para pedir por trabajo en su día

Miles de creyentes participan de la celebración del patrono del trabajo con misas, peregrinaciones, ofrendas, bendiciones y la tradicional entrega de cintas amarillas.

El Santuario de San Cayetano está ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers.

Hoy es el Día de San Cayetano , una de las fechas religiosas con mayor convocatoria en Argentina. Cada año, miles de personas llegan al santuario del barrio porteño de Liniers para agradecer, pedir empleo, salud y bienestar para sus familias.

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El cronograma incluye misas , bendiciones especiales, la tradicional entrega de la cinta amarilla y estampitas , además de la peregrinación y la marcha que reúne a organizaciones sociales y fieles bajo el lema "Tierra, Techo y Trabajo" .

Es una fecha en la que muchos creyentes rezan las tradicionales oraciones dedicadas al santo y realizan distintos gestos de fe, tanto en los templos como desde sus hogares.

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque coincide con el aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1547 en Nápoles, Italia.

Su nombre era Cayetano de Thiene y nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, dentro de una familia de la nobleza. A los 26 años se trasladó a Roma , donde se desempeñó como secretario privado del papa Julio II .

Con el paso de los años decidió abandonar esa posición y dedicar su vida a ayudar a las personas más necesitadas. Fue ordenado sacerdote en 1516 y empezó una tarea enfocada en la renovación de la Iglesia, la asistencia a los pobres y el acompañamiento de enfermos.

En ese período fundó el Oratorio del Amor Divino y la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, congregaciones que buscaba recuperar la austeridad y el compromiso espiritual de los líderes religiosos.

También creó los Montes de Piedad, una institución destinada a ayudar económicamente a los ciudadanos sin recursos. Se transformó en una alternativa frente a los préstamos abusivos de la época.

Su actividad estuvo vinculada al contexto de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. "Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo", señaló.

Según la tradición católica, después de su fallecimiento, comenzaron a atribuirse distintos milagros a su intercesión. Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

Oraciones y ofrendas para pedirle ayuda a San Cayetano

Los fieles que participan de la celebración de San Cayetano suelen acercarse con distintos símbolos relacionados con sus pedidos y agradecimientos. Entre las ofrendas, aparecen las espigas de trigo, velas, imágenes del santo y estampitas.

Según la página web del Santuario San Cayetano de Liniers, los fieles pueden realizar tres oraciones:

Oración I

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresan las gracias que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir)

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia.

Actividades para rezar por San Cayetano

Participar de una misa

Desde ayer, el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, abrió sus puertas para el primer Pacto de Amistad, un momento de oración en el que los fieles recibieron la tradicional cinta amarilla como símbolo de protección, esperanza y compromiso con el santo. A la medianoche comenzó a Fiesta Grande.

Hoy a las 8:00 fue la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizó la bendición de herramientas de trabajo para quienes buscan empleo o desean agradecer.

Durante el resto del día se dictarán misas de manera continua para que los miles de peregrinos puedan participar sin importar el horario de llegada. Al término de cada una se renovará el Pacto de Amistad con San Cayetano. Muchos creyentes aprovechan la celebración para confesarse y recibir la comunión.

Además, a las 11 estará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de forma presencial.

Peregrinación

A las 8 comenzó la peregrinación desde las puertas del Santuario de San Cayetano en Liniers. Muchos fieles hacen el recorrido caminando durante varias horas o desde la noche anterior, como una muestra de agradecimiento por promesas cumplidas o para pedir trabajo y salud.

Algunos llevan estampitas, espigas de trigo, velas o carteles con deseos personales que depositan al llegar al templo.

La celebración estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por sindicatos, gremios y movimientos sociales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

La movilización recorrerá la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada a las 13.

Debido a la convocatoria, se prevén cortes de tránsito y desvíos en distintos sectores del recorrido. Entre ellos se encuentran:

Avenida Cuzco entre Amadeo Jacques y F. de Viedma.

Bueras entre Amadeo Jacques y F. de Viedma.

Gana entre Viedma y Av. Juan B. Justo.

Pasaje Casco entre Viedma y Amadeo Jacques.

Bynon entre Cuzco y Barragá.

F. de Viedma entre Cuzco y Madero.

Madero entre F. de Viedma y Amadeo Jacques.

Gallardo entre vías del FFCC y Fragueiro.

Barragán entre Av. Rivadavia y Av. Reservistas Argentinos.

Av. Reservistas Argentinos e/ Barragán y vías del FFCC.

Barragán e/ Av Juan B. Justo y Avenida Álvarez Jonte.

Av. Álvarez Jonte entre Av. Juan B. Justo y Av. Reservistas Argentinos.

Las siguientes intersecciones estarán vallaras: Riobamba y Bartolomé Mitre; Hipólito Yrigoyen y Sarandí; Av. Entre Ríos y Alsina; Hipólito Yrigoyen y Solís; Av. Callao y Bartolomé Mitre; Av. Rivadavia y Sarandí; y Combate de los Pozos y A. Alsina.

Rezar las oraciones dedicadas a San Cayetano

La oración ocupa un lugar central en esta celebración. Los fieles suelen dedicar unos minutos para pedir por el trabajo, el sustento diario, la salud y la protección de sus seres queridos.

La tradición recomienda acompañar el rezo con intenciones concretas: agradecer por el empleo que se tiene, pedir por quienes están buscando trabajo y elevar una oración por las personas que atraviesan dificultades económicas.

Varias familias realizan este momento de oración en sus hogares, frente a una imagen del santo.

Encender una vela

Otra costumbre es encender una vela mientras se realiza la oración. Generalmente se utiliza una blanca, asociada con la fe y la paz, o una amarilla, vinculada simbólicamente con el trabajo y la esperanza.

Llevar espigas de trigo y pan para bendecir

Las espigas de trigo y el pan son dos de los símbolos más tradicionales de San Cayetano. Muchas personas los llevan a la iglesia para recibir la bendición y luego los colocan en sus hogares como un recordatorio del pedido.

Habitualmente se conservan durante todo el año en un lugar visible de la casa, junto a una estampita del santo, como expresión de fe y gratitud.

Realizar un gesto solidario

La Iglesia recuerda que la devoción a San Cayetano también implica mirar las necesidades de los demás. Por ese motivo, una de las prácticas es acompañar la oración con una acción concreta de solidaridad.

Donar alimentos no perecederos, colaborar con un comedor comunitario, ayudar a una familia que atraviesa dificultades o participar de una colecta son algunas de las maneras de honrar el legado del santo, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de quienes más necesitaban apoyo.