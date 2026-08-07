De Lali Espósito en el Congreso a Fito Páez en Bariloche: artistas marcharon contra la ley de Propiedad Privada + Agregar ámbito en









Tras haber sido parte de la convocatoria, destacadas figuras de la cultura nacional se sumaron a las movilizaciones a lo largo de todo el país.

Fito Páez presente en la marcha en Bariloche.

Tras haber sido parte de la convocatoria, destacadas figuras de la cultura nacional se sumaron a las movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país en contra de la Ley de Propiedad Privada, más conocida como “Ley de Tierras”, en simultáneo al debate de la iniciativa en el Senado.

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La marcha se inició al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capitulo del proyecto sobre extranjerización de tierras, mientras que durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban en la Ciudad.

Artistas marcharon contra la Ley de Propiedad Privada La manifestación contó con la presencia de la cantante Lali Espósito que asistió con el rostro cubierto para no llamar la atención y se sumó de manera pacífica junto a su par Dillom. Ambos, anteriormente, se habían expresado a través de redes sociales.

Espósito había compartido un video en su perfil de Instagram donde sostuvo: “Nos encontramos el jueves, en la plaza, en el Congreso para defender nuestra tierra, el agua y los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Valentina Bassi compartió imágenes desde la movilización junto a su hijo y escribió: “Senadores, los estamos mirando”. Anteriormente, se presentó junto al colectivo de Actrices Argentinas en una conferencia de prensa dedicada a los momentos previos de la marcha.

En el mismo encuentro estuvo Laura Azcurra que, esta tarde, compartió imágenes propias en las cercanías al Congreso, junto a una multitud que cantaba “La patria no se vende”, mismo lema que la intérprete mostró orgullosa en su buzo. La reconocida cineasta Lucrecia Martel también se sumó al reclamo y al ser entrevistada por la prensa expresó: “La soberanía es poder disponer de nuestras cosas para el bien de todos”. Y advirtió, “¿quién va a venir a comprar? Los mismos que están organizando el control de datos”. Por eso, llamó a “oponernos a eso, que es una locura”. Por su parte, Fito Páez cerca de las 18.15, cuando se filmó y escribió “Acá en Bariloche marchamos por Argentina”. Junto a manifestantes, en el video, señaló: “Acá, en la marcha, vamos a esperar a la columna que viene del otro lado y vamos a ir al Centro Cívico. La Argentina no se vende, maestro ¿Tan difícil es de entender?”.