Yanina Latorre anunció su traspaso de canal: dónde irá y qué pasará con su programa

La conductora de espectáculos oficializó el cambio en pleno envío de su ciclo, con Maxi López en el piso. El anuncio sorprendió a panelistas y espectadores.

La pantalla de Telefe sumará una nueva figura en las próximas emisiones de MasterChef Celebrity . Este lunes, en medio de la transmisión de Sálvese Quien Pueda , Yanina Latorre confirmó que ocupará el lugar de Maxi López durante varias semanas, debido al próximo viaje del exfutbolista a Suiza para acompañar a su esposa Daniela Christiansson en el nacimiento de su hijo.

El anuncio sacudió tanto al panel como a la audiencia , que reaccionaron rápidamente en redes comentando sobre el traspaso de canal. No obstante, su ciclo continuará al aire mientras participe de la competencia.

La salida temporal de López responde a un compromiso estrictamente familiar. Él mismo relató en el ciclo de América TV que su vuelo está fijado para el 5 de diciembre , con regreso el 5 de enero , fechas que coinciden con la llegada al mundo de su hijo Lando. Esa ausencia abrió la puerta a la elección de un reemplazo, decisión que se resolvió sin demoras.

Durante su diálogo con López, Latorre quiso saber quién impulsó su nombre para el reality culinario: “¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, preguntó. El exjugador respondió: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí” , revelando que aceptó la propuesta sin objeciones.

La panelista, por su parte, anunció en vivo: “ Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar ”. La producción de Telefe terminó inclinándose por ella, descartando opciones que circularon en los últimos días.

Antes de que la noticia se confirmara, Paula Varela había afirmado en Intrusos (América TV) que la producción evaluaba convocar a L-Gante. “Lo que está previsto es que L-Gante va a ingresar en lugar de Maxi…”, sostuvo la periodista. Finalmente, Telefe optó por Latorre y dejó de lado esa posibilidad.

La reacción de Yanina Latorre

La incorporación de Latorre desató repercusiones inmediatas. Si bien celebró la invitación, también admitió sus dudas frente al desafío: “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”, confesó al aire. Explicó que suele encargarse de las comidas en su casa, aunque reconoció que el ritmo competitivo del formato le genera inquietud: “Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación…”.

La panelista incluso bromeó con una situación que mantiene con la conductora del ciclo, Wanda Nara, con quien conserva un vínculo distante. “Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación… ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram…”, expresó.

Según confirmó López, su exesposa dio el visto bueno al reemplazo, aunque la relación entre ambas sigue sin recomponerse.

Antecedentes de reemplazos

El formato de MasterChef Celebrity ya recurrió en otras temporadas a reemplazos temporales. El propio López había contado con la suplencia de Marley, aunque solo por un tramo reducido. En esta ocasión, la atención se centra en cómo se adaptará Latorre al ritmo del certamen y en la dinámica que establecerá con los demás participantes y con la conductora.

El regreso de Maxi López está previsto para comienzos de enero, cuando retome su lugar tras el nacimiento de su hijo. Hasta entonces, todas las miradas estarán puestas en la performance de Yanina, cuyo debut suma una nueva capa de interés al programa, tanto por su exposición mediática como por las tensiones previas que mantiene con Wanda Nara.