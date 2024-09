"Yuyito" González contó que conocerá a los padres de Javier Milei durante la presentación del Presupuesto

Además, reveló que se tratará de la primera vez que verá a los padres de Milei: ''El domingo es un día muy importante para mí, porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación. Va a ser un tremendo evento, en todo sentido: no sólo en lo personal, sino de pareja. Además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a sus papás'' , contó, destacando que espera ansiadamente conocer a Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei .

''Tengo preparado un conjunto que el lunes me lo voy a poner para venir para acá. Es un pantalón divino, una camisa elegantísima y un saco negro'', cerró, en su programa Empezar el Día, de Ciudad Magazine.

La relación entre ''Yuyito'' y Javier Milei

A fines de agosto, la conductora y modelo declaró: "Ya estamos casados, es para toda la vida", luego de rumores de crisis. "Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", dijo al comienzo de su programa.

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

"Yo si veo bien a mi mamá, como a cualquier miembro de mi familia, si los veo felices, los voy a apoyar. Yo en este momento la veo bien, la veo contenta, así que la apoyo. Y si tuviese algo para decir, lo diría puertas para adentro con ella, en la intimidad. No diría nada públicamente sobre la relación, pero yo igual los apoyo", dijo Brenda Di Aloy, hija de la actriz, mientras que su hijo, Stefano aseguró: "A mi mamá la amo incondicionalmente y siempre quiero lo mejor para ella. La veo muy bien en este momento. Siento que Javier es una pareja ideal para ella porque no estuvo con alguien por más de 25 años y evidentemente si lo elige a Javier es porque está muy contenta y él le brinda eso que ella quiere en una relación".