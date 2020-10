¿Por qué el Gobierno se reúne con la agroindustria?

* …que el tema, que junto con la seca, golpea nuevamente los niveles totales de producción y, por ende, el potencial exportador de Argentina, fuertemente influido por los productos agroindustriales, cobra relevancia ante datos de los bancos centrales y del INDEC para la Argentina, donde se observa que en el año pasado las exportaciones per cápita de Argentina alcanzaron a u$s1.500 por persona, mientras que las de Uruguay fueron de u$s2.600, y las de Chile ascendieron a u$s3.700 por persona, lo que muestra claramente el atraso y las posibilidades de crecimiento locales. De hecho, Uruguay exporta en términos relativos un 70% más y Chile más que duplica el nivel de exportaciones per cápita de la Argentina. Este es uno de los factores centrales que explica la restricción externa, y que no se generen todos los dólares necesarios para financiar las importaciones de máquinas, insumos y repuestos, que se necesitan para expandir las exportaciones, agregándoles proceso. Aún así, datos de la Fundación Producir Conservando (FPC) indican que “Tomando el Producto Bruto Interno, PBI total del País, la Cadena Agroindustrial realizó un aporte promedio del 19.3% y alcanzó un máximo en 2003 del 22 % de aporte al PBI total. El aporte total entre 2014-2018 es de 19,5%”, según un trabajo realizado por .Alberto Porto y Luciano Di Gresia. También destacan que “Durante 2019 el 66% de los ingresos por Exportaciones correspondieron a la CAI (Cadena AgroIndustrial) y en el primer semestre del 2020 esa cifra se eleva al 72%”, afirman antes de destacar que “Siete de cada ocho dólares de saldo comercial neto de la CAI se originan en sólo cuatro actividades, mostrando un gran nivel de concentración en lo que a comercio exterior se refiere”. “De las 41 actividades de la CAI en 2018, se registran 22 con saldo comercial positivo. Una actividad, Aceites y subproductos oleaginosos, representa el 45,2% del saldo neto total; si se agrega Cultivo de cereales, oleaginosos y forrajeras, aumenta al 70,4%; con Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes se pasa al 80,1% y con Pesca se llega al 86,3%”, sostiene la Fundación Producir Conservando, lo que justifica las reuniones que el Gobierno está manteniendo con estos sectores.