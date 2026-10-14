Bitcoin lucha por sostener los u$s83.000 a la espera del IPC de EEUU, clave para el próximo movimiento de la Fed

El mercado cripto cae de forma generalizada en anticipación al dato de inflación de Estados Unidos, que el consenso proyecta en 3,7% para el IPC general y 2,5% para la tasa subyacente.

Bitcoin (BTC) cede con moderación este miércoles y lucha por mantener los u$s83.200, mientras que Ethereum (ETH) sigue la misma tendencia y amenaza con perder los u$s2.500. El resto de las altcoins también opera en baja generalizada, aunque hay excepciones como XRP , Monero (XMR) y Zcash (ZEC) .

Los ETF spot de BTC registraron entradas superiores a los u$s175 millones el martes, según datos de Bitget . "La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el debilitamiento del dólar también contribuyeron a aliviar la presión sobre los activos de riesgo ", comentó la Country Manager de la exchange, Carolina Gama .

Por su parte, Patricio Mesri , Country Manager de Bybit para América Latina , comentó que "el precio se estanque o retroceda durante algunas semanas no implica que haya desaparecido el interés por Bitcoin ".

Y afirmó que la adopción institucional, los ETFs y la integración de los activos digitales al sistema financiero tradicional "son tendencias que van mucho más allá de las fluctuaciones de precio de corto plazo”.

El factor dominante de la jornada es la anticipación al dato de inflación de septiembre en EEUU , que se publicará antes de la apertura de Wall Street . El consenso proyecta un aumento del IPC general del 3,4% de agosto al 3,7%, mientras que estima que la tasa subyacente escale una décima hasta el 2,5% al cierre del tercer trimestre.

El número será determinante para definir el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed), que se debate entre mantener las tasas en los niveles actuales o aplicar al menos una suba adicional antes de que finalice el año.

"Un CPI superior al esperado podría renovar la presión sobre los activos de riesgo, mientras que un resultado más moderado podría favorecer la continuidad de la recuperación", comentó Gama.

Los semiconductores ofrecen algo de alivio

Un contrapeso parcial llegó desde el sector de los chips. En Corea del Sur, Samsung y SK Hynix rebotaron con fuerza, poniendo fin a una racha de cinco jornadas consecutivas de pérdidas que a principios de semana había provocado liquidaciones de posiciones apalancadas en acciones de empresas de semiconductores dentro de plataformas de intercambio de criptomonedas.

La otra gran protagonista del día fue ASML, que superó holgadamente las estimaciones de beneficio del tercer trimestre, aunque su previsión de ventas quedó levemente por debajo de lo esperado. La compañía neerlandesa reveló que algunos clientes ya muestran interés en realizar pedidos para 2029 e incluso 2030, y advirtió que la capacidad prevista para 2027 y 2028 no alcanzará a cubrir toda la demanda del sector.

A su vez, Mesri comentó que los máximos históricos recientes del S&P 500 y del Nasdaq "reflejan el entusiasmo por la IA y las expectativas sobre las ganancias de las grandes tecnológicas". Para el mercado cripto, "ese mayor apetito por el riesgo puede generar un entorno favorable, aunque no implica que Bitcoin vaya a seguir automáticamente el mismo recorrido".

El petróleo, en su quinta jornada consecutiva de subas

En el mercado de materias primas, el crudo WTI encadenó su quinta suba consecutiva ante un nuevo repunte de los ataques en Medio Oriente, que generó dudas sobre la recuperación de los envíos de energía desde el golfo Pérsico.

La persistencia de la presión alcista en el petróleo mantiene latentes los temores inflacionarios y añade complejidad al escenario que enfrentará la Fed en las próximas semanas.