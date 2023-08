Bitcoin tendrá su halving en abril: qué precio estiman los analistas para después de ese momento

De esta manera, el próximo "halving" en las recompensas por minar bitcoins, combinada con una reducción en la oferta disponible en los mercados de intercambio, podría dar lugar a un aumento en el valor de la criptomoneda sin precedentes, superando incluso los incrementos observados en ciclos anteriores.

En términos numéricos, Blockware pronostica que la reducción a la mitad dejará a los mineros con ingresos anuales superiores a los u$s2.000 millones. Si el valor de Bitcoin se encuentra en torno a los u$s35.000 antes del evento, un incremento posterior de 12 veces podría llevar su valor alrededor de u$s420.000 por BTC.

El informe también resalta la posibilidad de que la capitalización de mercado de Bitcoin alcance los 12 billones de dólares, equiparándose así al valor del oro.

Si se considera un valor de u$s35.000 en la fecha de la reducción a la mitad, un tope máximo en este ciclo de alrededor de u$s400.000 rompería con la tendencia de retornos decrecientes. Esta proyección parece razonable debido al impacto de la reducción en los ingresos de los mineros por u$s2.000 millones y a la creciente escasez de BTC disponible en los mercados de intercambio.

Bitcoin: qué esperar en 2024

La abrupta caída que presenta Bitcoin hoy en día puede ser pasajera y el valor del activo podría regresar pronto a los u$s30.000. Sin embargo, es evidente que la estabilidad que había caracterizado al Bitcoin desde finales de marzo se desvanece, y ahora el mercado está ingresando en un período de mayor volatilidad, algo más acorde con el historial de la criptomoneda.

El movimiento realizado por Elon Musk la semana pasada no cayó muy bien entre los tenedores de BTC. Los inversionistas no reaccionaron favorablemente a la decisión de Musk y SpaceX de vender su paquete de bitcoins, valorado en aproximadamente u$s373 millones.

Musk, a través de Tesla y sus empresas, había sido uno de los principales defensores públicos del Bitcoin. Sin embargo, su interés en la criptomoneda fueron desapareciendo este año debido a un hecho no directamente relacionado con el Bitcoin.

Dadas las tasas de interés actuales, el Bitcoin no resulta atractivo. En la actualidad, existe una escasez de liquidez en el mercado del BTC. Numerosos inversores y plataformas de intercambio han reducido sus tenencias, lo que ha provocado una caída en el precio.

Halving Bitcoin.jpg

El panorama económico global puede ayudar a entender por qué muchos inversionistas están optando por dirigir sus recursos hacia otros activos. Dadas las tasas de interés elevadas, es posible obtener rendimientos sustanciales con activos tradicionalmente más estables que el Bitcoin.

No obstante, el próximo año traerá un cambio drástico en el escenario. A pesar de la reciente caída, el Bitcoin experimenta un periodo de relativa calma. Aunque existen desafíos regulatorios, cuestiones relacionadas con las plataformas de intercambio y la liquidez del mercado, son muchos los factores que podrían influir en el precio de la criptomoneda. Sin embargo, el próximo año marcará un punto de inflexión con halving.

En 2024, el valor de cada bloque de Bitcoin se reducirá a la mitad. Este evento es inherente a la propia naturaleza de la criptomoneda e históricamente ha tenido un impacto en la evolución de los precios. No se espera que esta vez sea una excepción. No obstante, no está claro si el Bitcoin tendrá la suficiente fuerza como para experimentar un aumento explosivo como en ocasiones anteriores.