Criptomonedas: EEUU avanza hacia la regulación y hay dudas en el mercado

Se trata del primer gran intento bipartidista de crear un marco regulatorio integral para los activos digitales en los EEUU. Si se convierte en ley, el proyecto no solo definiría muchos términos confusos y batallas sobre jurisdicción, sino que reconocería los activos digitales, entre ellos las criptomonedas, como una parte legítima del sistema financiero. Esto requiere que los reguladores estudien y aclaren sus posiciones sobre varios temas.

