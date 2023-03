Crisis financiera: rescate del SVB trae alivio en EEUU, pero sigue la preocupación por un banco en Europa

Las acciones mundiales subían el lunes, después de que First Citizens BancShares tranquilizara a los frágiles mercados al decir que asumirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank. El acuerdo ofrecía a los mercados cierto respiro tras varias semanas de nuevos colapsos bancarios, rescates o ayudas de emergencia por parte de las autoridades.

First Citizens BancShares Inc compró todos los préstamos y depósitos de SVB y dio a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) derechos de revalorización de sus acciones por valor de hasta 500 millones de dólares a cambio, dijo la FDIC en un comunicado.

Diecisiete antiguas sucursales de SVB abrirán el lunes como sucursales de First Citizens. Esta entidad adquiere unos 72.000 millones de dólares en activos de SVB con un descuento de 16.500 millones y el coste estimado del colapso de SVB para el fondo de garantía de depósitos de la FDIC es de unos 20.000 millones, según la FDIC.

First Citizens, con sede en Carolina del Norte, dijo en un comunicado que no compró otros activos o deudas de SVB Financial Group, la antigua matriz de Silicon Valley Bank. "Silicon Valley pasa a manos de otro comprador, lo que está bien, pero el problema mayor es garantizar los depósitos de todos los demás bancos (regionales)", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney. "Es un poco de calma antes de la próxima tormenta", añadió.

¿Qué pasa en Europa?

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1% a las 0942 GMT y su medida bancaria llegó a dispararse un 2,3% en las primeras operaciones, aunque luego avanzaba un 0,8% más tarde en la sesión.

En Europa, los bonos bancarios están bajo presión y los "swaps" de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés), o el coste de los seguros contra impagos, siguen preocupantemente altos. Los CDS a cinco años de Deutsche Bank alcanzaron el viernes su nivel más alto desde finales de 2018, según mostraron datos de S&P Global Market Intelligence.

Sin embargo, las acciones del Deutsche Bank ganaban cerca de un 4% tras liderar las caídas del sector el viernes, cuando se disparó el costo de asegurar la deuda del banco alemán contra el riesgo de impago.

Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,3% y los del Nasdaq, un 0,1%.

En China, los beneficios de las empresas industriales se redujeron un 22,9% en los dos primeros meses del año, afectadas por las perturbaciones relacionadas con el COVID. Las empresas chinas de primer orden cedieron un 0,4%, lastradas por las tensiones geopolíticas. En general, el estado de ánimo siguió siendo de nerviosismo debido a la preocupación por las tensiones bancarias y su impacto en el crecimiento mundial.

"Los bancos han estado sometidos a una enorme presión. SVB y Credit Suisse han puesto a los bancos bajo la lupa por el impacto que la subida de las tasas de interés tendría en determinados créditos", dijo Victor Balfour, de Rothschild & Co. en Londres. "Pero no creemos que estos nombres concretos sean sintomáticos del sistema bancario en general".

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años ha caído 92 puntos básicos en lo que va de mes, hasta situarse en el 3,87%. Este declive ha sido en ocasiones un lastre para el dólar, al menos frente a un activo de refugio como el yen, contra el que cotizaba a 131,10 unidades, tras haber tocado un mínimo de siete semanas de 129,65 la semana pasada.

El euro sufrió su propio revés el viernes por las preocupaciones sobre el Deutsche y operaba a 1,0770 dólares el lunes, lejos del máximo de la semana pasada de 1,0930 dólares.

La caída de los rendimientos, unida a la huida del riesgo, ha favorecido al oro, que cotizaba a 1.970 dólares la onza después de alcanzar un máximo superior a los 2.009 dólares la semana pasada.

Los precios del crudo apenas variaban, acumulando pérdidas de casi el 10% en el mes, ya que la preocupación por el crecimiento mundial socava las materias primas en general.

Este lunes los futuros del petróleo Brent subían 30 centavos, o un 0,4%, a 75,29 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 28 centavos, o un 0,4%, a 69,54 dólares el barril.

La semana pasda, el Brent subió un 2,8%, mientras que el WTI repuntó un 3,8% al disminuir el nerviosismo sobre el sector bancario